Al termine della partita di questo pomeriggio contro la Juventus, persa dai viola per 2-4, il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti al Viola Park. Questo quanto raccolto da Fiorentinanews.com:

“Il calcio si decide nelle aree di rigore e noi, nella loroo, nei momenti clou abbiamo sbagliato mentre nella nostra siamo stati leggeri e abbiamo preso 4 gol. E’ colpa nostra ma per me la squadra ha prodotto ma siamo mancati negli ultimi metri. Tanti demeriti nostri? Sono convinto che in questo risultati ci siano anche molti meriti dei nostri avversari, una squadra con ragazzi di grandi qualità. Se una squadra ti attacca tre volte e fa quattro gol vuol dire che ci sono dei valori importanti in campo, c’è poco da fare. Mi dispiace perche secondo me questa partita dopo l’1-0 potevamo pareggiarla subito ma Braschi è stato sfortunato. Avevamo l’occasione del 2-2 con Rubino ma successivamente abbiamo subito l’1-3. Sono stati alcuni episodi a far pendere la partita dalla loro, il 4.2 per loro non è un risultato onesto”.

“Mi sono lamentato per un fallo su Braschi, ma l'arbitro..”

Ha parlato anche l’episodio di una possibile espulsione ospite nel primo tempo: “Parlando di momenti e di episodi non mi riferivo a quel caso lì ma ad un ammonizione precedente per un intervento su Braschi, il metro dell’arbitro è stato però un altro: mi è stato detto che non è considerato fallo da ultimo uomo. Lo vogliamo ma ormai è andato e quindi è inutile parlarne”.

“Solo la Roma ci ha messo sotto nelle ultime sconfitte, i risultati non rispecchiano le prestazioni”

Ha commentato anche lo stato mentale del gruppo dopo tre sconfitte consecutive: “Sicuramente le sconfitte fanno male ma ti devono far crescere. Credo che la squadra abbia raccolto zero punti, anche se le partite giocate non rispecchiano questo. Se guardo alle prestazioni, con Milan e Sassuolo sono stati episodi nei minuti finali a determinare il risultato finale, solo a Roma abbiamo sofferto l’avversario molto forte, non ho visto nessuna squadra che ci ha messo sotto. Dobbiamo lavorare e migliorare. Poi lavoriamo con la prima squadra e spesso non è semplice la gestione e sta incidendo perché non è facile per i ragazzi fare avanti indietro e giocare”.

“Tarantino starà fuori a lungo: ecco quanto. Senza attaccanti contro l'Empoli? Vedremo..”

Ha poi parlato delle tante assenze: “Adesso vogliamo andare ad Empoli e cercare di far risultato pieno. Le assenze di oggi? Tarantino purtroppo si è fatto male due giorni e probabilmente starà fuori 3-4 partite. Ci mancherà anche Braschi, squalificato la prossima. Dovrebbe rientrare Trapani, che viene da un stiramento. Mi auguro anche che Balbo non si sia fatto troppo male, anche se non sembra una bella cosa. A chi giocherà centravanti ci penseremo durante la settimana, vedremo quali sono le armi a disposizione”.

“Per restare in alto servono tante cose, ma ci vogliamo provare”

Ha poi concluso: “Per essere lì in alto in classifica ci vogliono la rosa, i ricambi, tenere alta la concentrazione tutta la gara e questi ragazzi remano da luglio, non è facile stare in cima. Altre hanno una struttura di squadra più forte ma noi ci vogliamo provare".