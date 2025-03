Orsi: "Palladino ha fatto bene a far giocare Terracciano ad Atene, non è lui il problema della Fiorentina. Con il Napoli..."

Questo pomeriggio l'ex portiere della Lazio Fernando Orsi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina, tra cui il caso Pietro Terracciano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Noi non possiamo dire se al ritorno contro il Panathinaikos debba giocare ancora Terracciano, a questo ci deve pensare l’allenatore. Noi possiamo soltanto giudicare quello che poi accadrà. In generale sono dell’idea che Terracciano doveva giocare ad Atene, ha fatto bene il tecnico a schierarlo dal primo minuto. Il portiere non può essere diventato improvvisamente il problema della Fiorentina, la squadra ha preso tre gol giocando una brutta partita: si è vista una fase difensiva molto discutibile. Erano riusciti nel miracolo di raggiungere quasi subito il 2-2, andando anche in vantaggio. L’errore del portiere non so se ha condizionato la partita, anche perchè punto la squadra era riuscita a riagguantare la partita”.

"Palladino e Terracciano si parleranno e prenderanno una decisione insieme in vista del ritorno contro il Panathinaikos"

Ha anche aggiunto: “Non so se Terracciano sia andato in difficoltà per lo scarso utilizzo durante la stagione, successivamente ha fatto anche una grande parata sul diagonale nel secondo tempo. L’errore ci sta sempre in qualsiasi ruolo del campo, ovviamente poi se a farlo è il portiere la cosa si nota di più. Ci sono occasioni in cui attaccanti sbagliano gol davanti alla porta, e la settimana dopo tutti ce ne siamo già dimenticati. Palladino durante la settimana parlerà con lui e, insieme, prenderanno una decisione. La regola del portiere che gioca in coppa e l’altro in campionato è una regola utilizzata negli ultimi anni. Personalmente sono dell’idea che l’alternanza non porti benefici a nessuno: ci deve essere un portiere titolare ed uno di riserva”.

“Il Napoli è una squadra forte, ma sta attraversando un momento particolare. La viola può farcela”

Ha poi parlato della sfida di domani contro il Napoli: “Gli Azzurri a parte la partita contro l’Inter non sta giocando benissimo, nelle ultime 5 partite non ha mai vinto. A questo aggiungerei anche che hanno assenze pesanti, e stanno cambiando sistema di gioco in corso. Quello che potrebbe preoccupare è l’aspetto fisico, in cui il Napoli è tra le top d’Europa. La Fiorentina però può controbattere con rapidità e ripartenze, anche perchè mi sembra che i viola quest’anno, oltre a fare un campionato di alti e bassi, contro le big ha sempre fatto bene. E’ anche vero che se vuoi confermarti devi migliorare dal punto di vista mentale ed emotivo: quella di quest’anno, tra cambio allenatore e quello che è accaduto a Bove, non poteva competere per le prime posizioni di classifica”.