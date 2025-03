Era fine gennaio quando Yacine Adli contribuì con un suo bel gol al 2-1 esterno della Fiorentina all'Olimpico. Un successo insperato che poteva aprire già allora lo stato d'emergenza, poi solo rimandato. Il francese fu anche espulso appena dopo la sostituzione e da lì è di fatto sparito per un problema alla caviglia. Non che la Fiorentina spumeggiasse in precedenza ma senza il piede dell'ex milanista le soluzioni sono svanite. Anche perché a lanciare Fagioli, Palladino ci sta mettendo più tempo del previsto.

Adli ora è finalmente ristabilito e già da Napoli rappresenterà una carta in più. L'unico, unito allo stesso Fagioli, a poter incrementare il tasso tecnico di un reparto fin troppo ignorato. Se il tecnico gigliato vorrà cambiare il volto ai suoi, non potrà che passare da loro due.