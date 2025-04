Still: "Nzola si è autoeliminato. Dice che cerca di svegliarsi a una certa ora, ma che poi non ci riesce"

Il rapporto tra l'allenatore del Lens, Will Still, e il centravanti (di proprietà della Fiorentina), M'Bala Nzola, sembra essersi definitivamente rotto. Il tecnico ha escluso il giocatore dai convocati per l'ultima sfida di campionato e lo ha mandato in precedenza anche a giocare con la squadra riserve.

Problemi con la sveglia

“Gli ho parlato dei suoi ritardi - ha detto Still - e che poteva succedere una volta, due volte, ma dopo la terza volta è diventato complicato spiegarlo agli altri. C'è una squadra da portare avanti e ci sono delle regole. Cercherò sempre di proteggerlo. Ma a un certo punto è lui che si autoelimina. Dice che cerca di svegliarsi a una certa ora, che non ci riesce, che ha difficoltà a farlo”.

Bravo ragazzo, ma a volte…

E poi è stato detto all'angolano che durante l'allenamento, mancavano “corsa, intensità e sprint. Gli sono state mostrate le statistiche. Erano davvero chiare. Sono stato trasparente. E' un bravo ragazzo che lavora ogni giorno ed è apparentemente apprezzato all'interno del gruppo. Però ha dato un cattivo esempio ai suoi compagni”.