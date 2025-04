La storia di M'Bala Nzola e del Lens sta andando male ed è destinata a finire peggio. Durante la sessione estiva di calciomercato, l'opzione per l'acquisto del centravanti di proprietà della Fiorentina non verrà esercitata dal club transalpino.

Ritorno allo Spezia?

Nel frattempo però si è aperta la possibilità che l'attaccante possa far ritorno allo Spezia in caso di promozione in A della società ligure. Una storia d'amore che si è rafforzata a Pasqua quando il giocatore ha pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dello Spezia un messaggio chiaro: “Credo in voi ragazzi!”.

Il messaggio di Esposito a Nzola

Pronta la risposta del centrocampista Salvatore Esposito che ha scritto a Nzola: “Ti aspettiamo a giugno! Qui è casa tua”. Una frase che ha immediatamente alimentato le speranze di un possibile ritorno del centravanti in Liguria.