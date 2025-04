Il ritorno di Kean. Il centravanti partirà per la Spagna, ma non è ancora detto che giochi...

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, tornerà a Firenze stasera. A confermarlo è stato ieri il tecnico viola, Raffaele Palladino, nel post gara contro l'Empoli.

“Ci ha trasmesso affetto”

Il giocatore sarà in gruppo a partire da domani. Il tecnico lo ha sentito regolarmente in questi giorni che ha trascorso a Parigi: “Ci ha trasmesso il suo affetto - ha detto - e noi lo abbiamo rispettato in questo suo momento delicato”.

Parte per la Spagna ma…

Kean sarà dunque a disposizione per la trasferta di giovedì a Siviglia in Conference League, ma bisognerà capire se sarà pronto o meno per scendere in campo dal primo minuto, perché ha saltato una settimana di allenamenti (e non è un fattore da sottovalutare), e soprattutto c'è da capire se avrà la testa giusta per giocare dall'inizio in una partita così delicata per la stagione dei gigliati.