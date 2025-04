Kean pronto a rientrare a Firenze e Palladino potrebbe averlo a disposizione già domani. Ecco i tempi di recupero di Dodô

La Fiorentina affronterà quest'oggi l'Empoli al Franchi senza i suoi due giocatori migliori: Moise Kean e Dodô. L'attaccante azzurro è ancora a Parigi accanto alla compagna dopo aver passato insieme un momento non facile. La Fiorentina non ha fatto alcuna pressione per farlo tornare in città per ritrovarlo al massimo della condizione, soprattutto mentale. Condizionale d'obbligo, ma tutti gli indizi portano a un ritorno a Firenze nelle prossime ore, con Kean a disposizione di Palladino già domani per il primo allenamento in vista del Real Betis.

Per Dodô, dopo l'intervento per l'appendicite invece i tempi sono inevitabilmente più lunghi. Il brasiliano salterà l'andata contro gli spagnoli in Conference e probabilmente anche il match di campionato contro la Roma. La voglia di tornare è tanta, ma la precauzione altrettanta. Lo scrive La Nazione.