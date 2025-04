L'allenatore ed ex difensore del Real Madrid Michel Salgado ha parlato a tuttomercatoweb.com in occasione del "Bare Knuckle Fighting Championship", evento di lotta a Firenze. Queste le parole dello spagnolo sulla Fiorentina e sul connazionale De Gea: "Ieri ci ho parlato, mi ha detto che è felicissimo qui. Lo aspetta la semifinale di Conference col Betis, spero che dopo due finali perse la Fiorentina possa vincere finalmente questa coppa. Col Betis però sarà complicato. Futuro? De Gea non mi ha detto nulla sulla permanenza, ma mi ha detto che qui a Firenze sta davvero bene. De Gea è un portiere top, i numeri parlano per lui".

E su Fiorentina-Betis: "Il Betis vive un gran momento, ha calciatori spettacolari in rosa. Aver preso Antony per esempio gli ha dato qualcosa in più... La Fiorentina però viene da due finali di Conference e conosce quindi com'è giocare in questa competizione. Per questo dico 50% e 50% come probabilità di passare il turno".