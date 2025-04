Kean è ancora a Parigi, altra tegola per la Fiorentina in vista della sfida contro l'Empoli

Arrivano aggiornamenti sulle particolare situazione che sta vivendo l’attaccante della Fiorentina Moise Kean. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da La Gazzetta dello Sport Raffaele Palladino dovrà mettersi l’anima in pace: è ufficiale infatti che il centravanti classe 2000 non prenderà parte alla partita casalinga di domani contro l’Empoli. La società e i compagni sono in contatto costante con lui, gli hanno dedicato il successo in campionato e continuano ad abbracciarlo a distanza, in attesa di farlo dal vivo al Viola Park la prossima settimana.

Non ci sono notizie certe, la privacy è d'obbligo: la speranza è quella di rivederlo con il Betis

Come sottolineato dal quotidiano il club gigliato non ha ancora informazione precise sulla data del suo rientro in Italia, ma la speranza è quella di ritrovarlo, il più sereno possibile, al Viola Park per l'allenamento di lunedì che poi sarà la prima seduta "regolare" in vista della Conference League. Nel rispetto della sua privacy e del suo momento di dolore, la Fiorentina aveva autorizzato Kean, martedì scorso a lasciare il ritiro in Sardegna, perché il centravanti è stato colpito da un importante problema familiare che lo ha portato a volare a Parigi, dopo una breve sosta a Firenze.

Palladino ha la soluzione a portata di mano: ecco come lo sostituirà

La posizione della Fiorentina e stata chiara fin da subito: non fare pressione per il rientro perché vuole ritrovarlo sereno, nel momento in cui lui stesso deciderà di tornare, dopo essere stato vicino alla compagna e ai familiari. Domani con l'Empoli spazio però ancora a Gudmundsson e Beltran, una coppia che ha funzionato bene a Cagliari, nonostante l'emergenza improvvisa. La speranza è comunque di rivederlo in campo a partire dalla semifinale di andata di Conference League di giovedi contro il Real Betis.