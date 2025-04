In una settimana in cui in casa Fiorentina è successo veramente di tutti, dai problemi familiari di Moise Kean all’appendicite di Dodo, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sottolinea come domani la squadra di Raffaele Palladino sia attesa dalla delicato derby contro l’Empoli, e per questo cerca di fare il punto della situazione in casa azzurra. La reazione avuta nel finale contro il Venezia e la buona prova fornita giovedì sera sembrano aver ridato certezze alla squadra di Fabrizio Corsi, che arriva alla sfida del Franchi con la volontà di fare punti.

Il punto sui recuperati dell'Empoli: D'Aversa torna a sorridere

E a poche ore dal fischio iniziale, Roberto D’Aversa può ritenersi soddisfatto: il tecnico infatti recupera alcune importanti pedine in vista del finale di stagione. L'Empoli è pronta a riprendere la sua corsa verso la salvezza in campionato da Firenze, e per farlo potrà contare anche su Ardian Ismajli: il difensore albanese torna disponibile a distanza di circa un mese e mezzo dall’ultima apparizione in campionato contro il Torino. Sono totalmente recuperanti anche Solbakken e Anjorin, che già contro il Venezia sono stati a disposizione ma che contro i viola potrebbero partire dal primo minuto.

Il tecnico conta un solo squalificato

Da segnalare anche le assenze causate dal giudice sportivo: come comunicato nei giorni scorsi infatti il terzino azzurro Liberato Cacace non farà parte della sfida a causa della diffida arrivata dopo il cartellino giallo contro i lagunari. Al suo posto ci sarà Pezzella.