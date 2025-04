Fari proiettati sulla Conference molto più che sulla Champions: obiettivo goloso ma molto più lontano del Betis

Nella corsa al quarto posto Champions c'è anche la Fiorentina secondo Tuttosport, sebbene la squadra viola parta più attardata rispetto alle altre concorrenti, a livello di classifica. Ma secondo il quotidiano torinese, la vera discriminante in ballo per la realtà viola è la Conference League, per cui la Champions viene definito “obiettivo goloso” ma molto più complicato da raggiungere rispetto al terzo trofeo continentale. La Fiorentina è separata dalla Conference infatti da due avversari e tre partite, potendo dipendere da se stessa.