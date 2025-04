La Nazione: Dal lutto, all'imbarco al dietrofront

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Si apre con: “Cronaca di una giornata convulsa Potete tornare a Firenze. Anzi, no Dal lutto, all'imbarco al dietrofront A Cagliari si gioca domani (18.30)”. Sottotitolo: “Prima l'ipotesi 13 maggio, poi la squadra fermata mentre era in aereo, Commisso e i dirigenti rientrati in città”.

Pagina 5

Qui leggiamo: "Il problema della logistica Albergo, materiali tecnici e campo di allenamento L'intervento del Cagliari". Sottotitolo: “Dalla partenza al mini ritiro: rivoluzionato il programma. L'aiuto del club sardo”. Di spalla: “Gosens ok, in difesa tornerà Marì Terracciano sempre in preallarme”.