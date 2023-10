Sul Viola Park ha parlato anche l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che ha esaltato quanto fatto dal club viola: “Parlando di infrastrutture, l'opera realizzata dalla Fiorentina è una cosa straordinaria. Da sottolineare la realizzazione con fondi privati”.

E aggiunge: “Adesso ci vuole una mano dal punto di vista burocratico, così che possa diventare qualcosa di più accessibile per tutti i club. In Italia ci sono sempre sette squadre a lottare per l'Europa, le altre al massimo evitano la B: una riforma non è una cattiva idea”.