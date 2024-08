Chirico: "Vlahovic è un centravanti da Fiorentina e non da Juventus. Chiesa invece..."

Il giornalista e tifoso della Juventus, Marcello Chirico, attraverso il proprio canale Youtube, ha attaccato l'ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

“E' un attaccante da Fiorentina”

"La Juventus non ha un attaccante e Vlahovic è un giocatore da squadre come la Fiorentina - ha detto Chirico - A chi dice che bisogna servirlo chiedo, ma come bisogna dargli questi palloni? Perché nelle amichevoli giocate dalla Juventus, ha avuto diverse occasioni tutte sciupate. Allora mi chiedo, questo può davvero essere l'attaccante di punta di una squadra come la Juventus?".

“Chiesa invece…”

Parole positive invece spese per l'altro ex viola, Federico Chiesa: “Questa Juventus, con un attacco così, può davvero fare a meno di Federico Chiesa? Lasciamo perdere i problemi che sta creando per il mancato rinnovo, ma se non hai i soldi per andare a comprare nuovi attaccanti forse dovresti ragionare bene sul da farsi con lui”.