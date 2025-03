Il commento al passaggio del turno della Fiorentina lo fa anche il ds Daniele Pradè, al media ufficiale viola:

"Sofferta, dura però parto con un grazie ai nostri ragazzi, un grazie all’allenatore, al presidente e ai tifosi. Abbiamo dimostrato che questo stadio negli ultimi quindici minuti fa la differenza.

Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, forse il migliore della stagione, dove potevamo fare anche un altro gol. Poi ci sono anche gli avversari, ci siamo un po’ abbassati, senza l’ambiente sarebbe stata dura. Però questa è una qualificazione che vale doppio, non solo per i quarti di finale di Conference ma perché in un momento così delicato ci ridà quell’energia e quella voglia per rifare qualcosa di importante. Lo sapevano tutti i ragazzi che era fondamentale perché sarebbe stata dura tirare la stagione fino a maggio altrimenti. Vogliamo fare l’impresa anche domenica.

Il presidente ha parlato prima con la squadra, li ha motivati, e l’abbiamo sentito dopo, era felicissimo".