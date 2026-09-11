Pellegrino: "Si è vista la cattiveria che non è stata mostrata nelle altre partite. Io e Mastantuono offriremo una grigliata alla squadra"

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino, oggi andato in gol per la seconda volta in maglia viola, è stato intervistato da DAZN a fine gara.

Sulla partita

Pellegrino ha commentato: “La squadra ha fatto molto bene, si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre partite. La vittoria è la cosa più importante per la Fiorentina”.

E con Mastantuono…

Sull'intesa con il connazionale Franco Mastantuono ha dichiarato: “L’avevamo già detto che dopo la prima vittoria avremmo fatto una grigliata: la offriamo noi argentini”.