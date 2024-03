Da quando Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina della Roma, il percorso dei giallorossi sia in campionato che in Europa è stato praticamente netto: 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, arrivata contro l'Inter.

L'ultimo risultato, il 4-0 della squadra della Capitale contro il Brighton di De Zerbi in Europa League, non ha fatto che confermare lo stato di forma ottimo nel quale si trova la Roma, che incontrerà la Fiorentina domenica sera al Franchi.

Nonostante un cammino sorprendente, De Rossi ha voluto tenere alta la concentrazione in vista della gara del Franchi: “Ho preso la barca il 16 gennaio e ho detto delle cose su questa squadra e le penso. Le cose stanno andando bene, conosciamo sia il calcio che la città, tutto può girare in un secondo. Possiamo solo che lavorare tutti i giorni, forte. Ma da squadra umile, la presunzione fa correre di meno e fa andare meno le gambe. Non ce lo possiamo permettere. Non c’è tempo per festeggiare, abbiamo un’altra partita importante domenica contro una squadra forte guidata da un allenatore forte”.