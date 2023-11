Milan senza Giroud e Leao contro la Fiorentina? Pioli potrebbe lanciare addirittura un 2008

Senza Olivier Giroud e probabilmente anche senza Rafa Leao, Stefano Pioli dovrà rivoluzionare il proprio attacco contro la Fiorentina. Ma c'è un giovanissimo attaccante che potrebbe fare al caso dell'ex tecnico viola.

Come appreso da MilanNews.it, oggi a Milanello si è svolto un allenamento tra prima squadra e Primavera, anche a causa delle tante assenze per le nazionali. Tra i giovani presenti anche Francesco Camarda, classe 2008 (sì, avete letto bene, duemila otto) attaccante della Primavera di Abate. Che sia lui la grande sorpresa del prossimo Milan-Fiorentina? Intanto Jovic continua a non convincere…