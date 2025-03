Mutu: "Senza la cocaina avrei potuto vincere il Pallone d'Oro. Alla Juventus ho vinto, ma alla Fiorentina sono stato felice"

Quest’oggi l’ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha rilasciato un’intervista al portale britannico Telegraph all’interno del quale ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, anche durante il suo periodo londinese al Chelsea, prima di far ritorno in Italia a Firenze e ritrovare l’amore per il calcio. Queste le sue dichiarazioni:

"Avrei avuto il potenziale per vincere il Pallone d’Oro se le cose fossero andate diversamente. Ci ho riflettuto molte volte, credo che per più di una stagione fossi tra i migliori giocatori al mondo e quindi avrei potuto vincerlo facilmente. Ma le cattive decisioni mi hanno impedito di riuscirci. Tuttavia cerco di non rimproverarmi troppo per questo”.

“Fare uso di cocaina è stato la peggior decisione della mia vita”

L’ex attaccante viola ha anche aggiunto: ”Assumere cocaina durante il mio periodo al Chelsea è stata la peggiore decisione che potessi prendere nella mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificano le mie azioni. Avrei dovuto chiedere aiuto e non l’ho fatto. Tuttavia, si impara da tutto nella vita e quella lezione mi ha reso una persona migliore, molto più matura e consapevole".

“Alla Juventus ho vinto ma non sono mai stato felice come a Firenze”

Ha poi concluso la sua breve intervista parlando del successivo ritorno in Italia, e dell’amor per Firenze e la sua squadra: “L’Italia mi ha messo sulla mappa internazionale e, dopo un periodo così turbolento e conflittuale in Inghilterra, mi ha riaperto le porte per continuare la mia carriera. Alla Juventus abbiamo vinto due campionati, ma sono stato più felice alla Fiorentina, dove ho ritrovato la mia forma migliore”.