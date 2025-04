L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana commentando la partita di ieri contro il Celje: “Sicuramente si può giocare meglio, ma forse c'era un po' di tensione per la posta in palio che comunque era molto importante. Tutto è stato un po' più complicato del previsto, Gudmundsson e Fagioli erano marcati a uomo e non potevano esprimere la loro qualità. In certi casi devi trovare soluzioni diverse, magari invertirli nel ruolo. Ad ogni modo le difficoltà serviranno per fare meglio nelle prossime partite, dove mi aspetto una Fiorentina diversa".

“A Palladino bisogna dare tempo”

Poi ha aggiunto: “Il segreto di ogni squadra è trovare la giusta compattezza, entrare in campo convinti delle proprie qualità. A Palladino bisogna dare tempo, la direzione non è ancora quella perfetta ma ci siamo molto vicini, anche se Firenze è una piazza dove bisognerebbe togliersi di dosso il proprio ego. Comunque per dare giudizi aspettiamo la fine della stagione, resto fiducioso perché la Fiorentina è una squadra molto forte”.