Primi contatti per Pio Esposito: la conferma della volontà della Fiorentina di un doppio colpo in attacco. Ma le cifre sono alte: i dettagli

Per un Dzeko che ha completato le visite mediche e ha già raggiunto Firenze in attesa dell'ufficialità, c'è un profilo giovane che la Fiorentina punta per completare il suo attacco. Il nome è quello di Francesco Pio Esposito, mattatore assoluto dell'ultima Serie B con 19 gol messi a segno con la maglia dello Spezia.

L'Inter che fa?

Di proprietà dell'Inter, che lo ha blindato fino al 2030. I nerazzurri rinnoveranno l'attacco, e non è chiaro se vorranno tenere Pio Esposito dietro ai big oppure mandarlo altrove. In caso di spazio limitato sarà lui il primo a chiedere di andare.

Cifre e dettagli

La Fiorentina si è già informata per lui e i primi contatti hanno portato all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto a cifre alte, altissime: 30 milioni di euro. Ma il profilo ha dimostrato di valerli tutti. Pio Esposito è una scommessa da fare a occhi chiusi e la Fiorentina ci pensa. Dietro c'è il timore di perdere Kean? Possibile, ma è ancora presto per dirlo. Lo riporta La Nazione.