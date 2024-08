Confronto acceso Fiorentina-Gonzalez. Alla ricerca dell'offerta giusta (e in contanti) per dirsi addio

Nico Gonzalez e la Fiorentina si sono parlati nelle ultime ore. Confronti anche accesi tra i dirigenti gigliati e l’entourage del calciatore, scrive in proposito La Nazione.

35 milioni in contanti

Il club viola attende un'offerta concreta e importante per l'argentino. Una base di partenza da 35 milioni senza contropartite. Juventus e Atalanta hanno manifestato il loro interesse in Italia e potrebbero avere la disponibilità economica per portare avanti l'affare. I primi se decidono di non affondare il colpo su Koopmeiners, i secondi specialmente se riuscissero a vendere lo stesso Koop ai bianconeri.

La strada inglese

Intanto vengono sondate altre piste anche all'estero, specialmente in Inghilterra dove c'è un mercato ricco e non mancano gli estimatori del giocatore. Avete potuto leggere come vi sia un dialogo anche con il Manchester United, squadra con la quale ci sarà da riparlare anche di Sofyan Amrabat.