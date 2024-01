La partita tra Fiorentina e Inter è stata diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna che ha fatto vedere di non essere adeguato ad arbitrare ad alti livelli.

Gol dell'Inter

C'è già da discutere su come Martinez si sia liberato di Parisi nell'azione del gol. Intervento al limite quello dell'attaccante che butta a terra il difensore viola.

Rigore numero uno

Nel primo tempo, Bastoni trattiene Ranieri, smette di guardare il pallone e si concentra solo sul viola. Un rigore che si può dare anche in campo, senza intervento del VAR, che non si capisce perché non sia intervenuto.

Rigore numero due

Quanto al rigore assegnato alla Fiorentina. Sommer in uscita colpisce con un pugno in piena faccia Nzola. Che tocchi prima o non tocchi il pallone è un fatto ininfluente, l’intervento è imprudente e con vigoria sproporzionata, quindi rigore che non capiamo come Aureliano non abbia fatto a vedere, visto che era anche piazzato benissimo nella circostanza. Fin troppo lunga la review.

Almeno sui fuorigioco…

Sui fuorigioco è andata meglio. Da annullare sia la rete di Nzola che quella di Arnautovic perché ci sono due fuorigioco netti del centravanti angolano e di Mkhitaryan nell'azione interista.