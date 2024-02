Arthur non recupera: Italiano sarà orfano del suo regista anche contro il Frosinone

Si fanno sentire gli acciacchi fisici per Arthur, che ha aumentato in maniera incredibile il suo minutaggio da una stagione all'altra, giocando fino ad adesso quasi 2mila minuti in maglia viola (rispetto ai 250 della scorsa stagione).

Dal Lecce al Frosinone

Il centrocampista brasiliano della Fiorentina, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia e non ha potuto prendere parte alla trasferta a Lecce. Stessa sorte, probabilmente, gli toccherà in vista della partita casalinga contro il Frosinone.

Ancora niente allenamento in gruppo

Arthur non è ancora tornato ad allenarsi con i suoi compagni e, secondo quanto riportato da Radio Bruno, sarebbe da considerarsi out per la gara contro i frusinati.