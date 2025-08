Parensen: "Christensen è il profilo perfetto per lo Sturm, ringraziamo la Fiorentina per l'accordo raggiunto"

Oltre alle prime parole da giocatore di Oliver Christensen da portiere dello Sturm Graz, questa mattina è arrivato anche il commento di Michael Parensen, direttore sportivo del club austriaco. Questo l’analisi del perchè la scelta sia finita sul terzo portiere della Fiorentina:

“Dopo l’infortunio al polso di Daniil Khudyakov, volevamo reagire e completare nuovamente la nostra rosa di portieri. Con Oliver Christensen, ci siamo riusciti brillantemente. Oliver ha già maturato una notevole esperienza ad alto livello in Danimarca, Italia e Germania e potrà darci subito una mano".

“Ringraziamo la Fiorentina per l'insolito accordo raggiunto”

Ha anche aggiunto: “Siamo felici di aver trovato un’ottima soluzione con la Fiorentina, con l’opzione del prestito fino all’inverno, e non vediamo l’ora di vedere Oliver in azione per l’SK Sturm”.