Primi scampoli di Folorunsho: I segnali lanciati dal giocatore però sono quelli giusti

Uno pochi, pochissimi, aspetti positivi che la Fiorentina si porta dietro dalla trasferta di Monza, c'è senz'altro l'esordio di Micheal Folorunsho.

I suoi primi minuti in maglia gigliata sono stati discreti, l'approccio alla gara è stato giusto, così come la voglia di farsi vedere in campo.

E' indubbio il fatto che il suo inserimento in rosa dia molte più soluzioni a Palladino che dovrà essere bravo a sfruttarle; specialmente adesso che la linea mediana dà segnali di essere in difficoltà con la presenza di due soli elementi.