La Fiorentina continua la ricerca in Inghilterra: dopo Calvert-Lewin, spunta un obiettivo dal City di Guardiola

Dopo aver individuato il suo vice-Kean nel profilo di Dominic Calvert-Lewin, punta titolare dell'Everton, la Fiorentina continua a cercare in Premier League e si iscrive alla corsa per un talento molto interessante della scuderia di Guardiola.

Under 21, tanto potenziale ma tantissima concorrenza

Secondo il Telegraph, infatti, i viola si sarebbero interessati a James McAtee, centrocampista classe 2002 cresciuto calcisticamente proprio nel City. L'anno scorso è stato in prestito allo Sheffield, sempre in Premier, collezionando 31 presenze condite da 3 gol e 3 assist: tuttavia, Guardiola non lo vede nelle sue rotazioni e il ragazzo vuole giocare: partì titolare nella prima partita della stagione, ma da lì ha raccolto solo 250 minuti (addirittura trovando il suo primo gol in Champions League). Anche per questo la Fiorentina si è interessata al giocatore, ma il giornale inglese fa sapere la lunga lista di pretendenti: ci sarebbero anche il Nottingham di Milenkovic, il West Ham, ma anche Borussia Dortmund e RB Lipsia in Germania, ed anche il Bologna di Italiano sembra affacciarsi. Il ragazzo sarà protagonista dell'Europeo Under 21 di quest'anno, dove metterà in mostra le sue abilità.