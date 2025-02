La Champions entra nella fase calda e alla Fiorentina serve il tifo patriottico per sognarla. Una grossa mano la può dare anche il City di Guardiola

Il nuovo format della Champions, unito ancor di più strettamente al ranking Uefa, impone un ragionamento piuttosto chiaro: per garantirsi i cinque slot di qualificazione alla massima competizione serve un avanzamento organico da parte delle squadre italiane. La settimana che si apre domani sarà quella delle gare d'andata dei play-off, con Atalanta, Juventus e Milan impegnate con Bruges, Psv e Feyenoord.

Alla Fiorentina, ancor più dello scorso anno, fa gola il quinto posto e per far sì che valga la Champions occorrerà sperare nel miglior percorso possibile da parte di tutti i club coinvolti. La Serie A si giocherà il secondo posto nel ranking Uefa stagionale con la Spagna, di poco dietro in classifica: anche per questo, molta rilevanza avrà il duello tra Man City e Real Madrid. Se la squadra di Guardiola dovesse eliminare le Merengues per l'Italia, e indirettamente la Fiorentina, sarebbe un bel contributo.