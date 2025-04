Intervenuto a Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha avuto modo di commentare varie tematiche di casa viola, dalla sfida col Celje ad argomenti generali di casa gigliata.

‘Ora serve approcciare ogni gara come un finale’

“Il Celje è nettamente inferiore alla Fiorentina ma il loro tecnico Riera sotto l'aspetto psicologico è eccezionale, con le sue dichiarazioni ha preparato benissimo la gara di oggi stimolando i suoi calciatori in maniera perfetta. L'atteggiamento visto in Slovenia non è stato consono ad un quarto di finale di Conference League, la Fiorentina avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione all'andata, visto il valore dell'avversario. Adesso le gare dovranno essere approcciate tutte come delle finali dai giocatori viola, è tutto in gioco in campionato ed ovviamente in Europa”.

‘Contro il Parma un punto non fa la differenza, serve coraggio’

“Kean permette di giocare con palla alta, va a fare la lotta con tutti. Zaniolo ha altre caratteristiche. Rinunciare ai titolari all'andata è stato un segnale, avrei puntato sulla squadra tipo in Slovenia. Non si può ragionare in termini di stanchezza a così poche gare dalla fine, devono andare in campo i migliori. Contro il Parma un punto non fa differenza, non mi sta bene… nell'ultima mezz'ora sarebbe servita tutta l'artiglieria pesante per provare a vincere la gara, rischiando. La Fiorentina può andare a giocarsela con tutte, senza un atteggiamento remissivo, la squadra potrebbe andar dietro a Palladino se avesse un pizzico di coraggio in più”.

“Folorunsho mi piace ma vorrei vederlo da mezzala, però per caratteristiche è l'unico che ha la gamba per poter agire più largo. In avanti sono tante le soluzioni per giocare, anche se manca Zaniolo per squalifica, ci sono Beltran, Kean e Gudmundsson. Un ritorno alla difesa a 4 con due calciatori dietro a Kean potrebbe essere una soluzione per stasera”.