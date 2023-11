Amrabat 'panchinato' da un giovane del 2005. Lo United lo preserva per non rischiare la retrocessione in Europa

E' un po' una sad life quella di Sofyan Amrabat a Manchester. Non proprio un titolare della squadra, prestazioni più che dubitanti e soprattutto la forma della banda di ten Hag che non viaggia bene in Champions League.

Uno del 2005 al posto di Amrabat

E proprio per non retrocedere in Europa (attualmente lo United è ultimo nel proprio girone alle spalle di Bayern, Copenhagen e Galatasaray), Erik ten Hag oggi ha deciso di panchinare il marocchino della Fiorentina. Al suo posto, pensate bene, un giovane del 2005, tale Kobbie Mainoo, reputando l'Everton ultimo un avversario agile da battere.

E mercoledì sarà scontro fra ex compagni di squadra

Mercoledì comunque andrà in scena Galatasaray-Manchester United, ergo la sfida fra gli ex mediani della Fiorentina. Torreira da una parte e Amrabat dall'altra, con i turchi per il momento avanti rispetto agli inglesi.