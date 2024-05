Al Mapei Stadium trionfa il Sassuolo su un'Inter già ampiamente in vacanza dopo la matematica vittoria del campionato. I neroverdi resistono agli assalti dei nerazzurri e conquistano la vittoria di misura grazie al solo gol di Laurientè arrivato al 20esimo del primo tempo. Poco prima del fischio al 45esimo, c'è tempo anche per il pareggio di Lautaro Martinez, che però viene annullato dal Var. Finisce così 1-0 per il Sassuolo. Seconda sconfitta stagionale in campionato per la squadra di Inzaghi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 64, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 56, Fiorentina* 50, Napoli 50, Torino 47, Monza 45, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Empoli 31, Frosinone 31, Verona 31, Udinese 29, Sassuolo 29, Salernitana 15. * una partita da recuperare