Altra vittoria-salvezza per Ranieri, perde ancora Liverani. Ballardini porta i primi tre punti al Sassuolo: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due partite si sono disputate questo pomeriggio in Serie A. Il Cagliari, che aveva vinto settimana scorsa a Empoli, ha bissato il successo battendo la Salernitana per 4-2. In rete le doppiette di Lapadula e Shomourodov, mentre per i campani Kastanos e Maggiore. Con questi tre punti, i sardi di Ranieri si allontano dalle acque torbide della zona retrocessione, mentre ultimo, ultimissimo resta Liverani.

Nell'altra gara del pomeriggio, il Sassuolo di Ballardini ha trovato il suo primo successo, sconfiggendo il Frosinone per 1-0. Decisiva la rete di Thorsdvet, che ha superato Turati per consegnare ai neroverdi tre lunghezze che potrebbero far tanto comodo a fine stagione. Nel finale errore dal dischetto per Kaio Jorge, che condanna Di Francesco alla quart'ultima posizione. Ma intanto vediamo come evolve la classifica:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari 26, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Sassuolo 23, Salernitana 14.