Anche l'Atalanta continua a preparare la gara in programma domenica prossima, 30 marzo, contro la Fiorentina. Preoccupano le condizioni di Retegui: la sua è una corsa contro il tempo ma - riporta La Gazzetta dello Sport - la priorità del club neroazzurro è non correre il rischio di uno stop più lungo e quindi al momento è difficile pensare di vederlo in campo al Franchi.

Sulemana recupera, un ex viola ci prova

Gasperini intanto recupera Sulemana, tornato regolarmente ad allenarsi questa mattina insieme alla squadra. Contro la Fiorentina sarà convocato, mentre resta in dubbio la presenza di Cuadrado: l'ex viola sta lavorando a parte con terapie mirate per cercare di recuperare in vista del match del Franchi. Saranno assenti sicuramente invece i Posch e Kossounou, per i quali serviranno tempistiche più lunghe.