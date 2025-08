Idea della Fiorentina a inizio mercato, alla fine Thauvin lascerà l'Udinese. Ritorno in patria per il francese

La Fiorentina, nei primissimi giorni dopo il finale di stagione, ha cercato con interesse Florian Thauvin per poi defilarsi. Il numero 10 dell'Udinese aveva il contratto in scadenza, ma i bianconeri hanno esercitato l'opzione per un altro anno. Decisiva, in questo senso, la sua volontà: nonostante quanto fatto dal club, il francese lascerà la Serie A.

Florian Thauvin sarà un nuovo giocatore del Lens: per il campione del mondo si tratta di un ritorno in patria dopo quattro anni. Il club transalpino paga 8 milioni di euro all'Udinese dopo una trattativa andata avanti per settimane sotto traccia.