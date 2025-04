In casa Fiorentina c'è qualcuno che finalmente è pronto a tornare decisivo - FOTO

Nelle ultime quattro partite, tra campionato e Conference League, il terzino è stato costretto ai box per un problema ad un ginocchio, ma questa settimana potrebbe essere quella del suo rientro in campo con i compagni. Stiamo parlando del terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens, che tra Celje e Cagliari potrebbe fare il suo ritro nella lista dei convocati di Raffaele Palladino.

L'esterno tedesco scalda i motori e si prepara al rientro: meglio con il Celje o con il Cagliari?

Il tedesco classe '94, considerato da tutti un vero e proprio leader dello spogliatoio viola, questo pomeriggio ha pubblicato un post su Instagram che farebbe pensare ad un suo imminente ritorno in campo: alcune immagini che lo ritraggono nel calciare un pallone durante un allenamento. In particolare colpisce la didascalia: “Quasi ⏳💜". Sappiamo che il tecnico gigliato difficilmente decide di rischiare qualcosa, e molto probabilmente il difensore non dovrebbe prender parte al ritorno di Conference League, ma in vista del Cagliari le probabiltà di un suo rientro aumentano eccome.