Rastelli: "Ranieri ha la voglia di migliorarsi ogni giorno, è un giocatore eclettico"

Massimo Rastelli, ex allenatore di Luca Ranieri, descrive così il difensore della Fiorentina: un calciatore duttile, di talento e che fa della sua voglia di migliorarsi giorno dopo giorno un punto di forza. Ecco un estratto delle sue parole a Radio Serie A:

“Ranieri ha voglia di migliorarsi ogni giorno”

“Ranieri è un calciatore eclettico. La differenza in lui l'ha fatta la sua voglia di continuare a migliorarsi. Nasce come terzino sinistro, ma con me ha giocato anche da braccetto a tre e da centrale puro. E' appunto eclettico come giocatore, la sua voglia di adattarsi e migliorarsi ogni giorno sta facendo la differenza”.