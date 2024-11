Biraghi o Parisi? Sarà tempo di decisioni e scelte sulla sinistra. Intanto la Fiorentina mette gli occhi su un giovane prospetto in Serie B

La Fiorentina pensa al da farsi sulla fascia sinistra. Con un Gosens inamovibile, adesso gli occhi sono puntati sul duo Biraghi-Parisi. Qualcuno inevitabilmente dovrà uscire già a gennaio, ma la società viola pensa già all'erede del tedesco che potrebbe essere tutt'altro giocatore.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sarebbe interessata a Riyad Idrissi, terzino sinistro classe 2005 di proprietà del Cagliari e attualmente al Modena. Protagonista sia con i canarini in B, sia con la Nazionale U20, ha attirato l'attenzione della società viola, che però non è sola. Anche il Napoli seguirebbe il giocatore. In ogni caso i discorsi sarebbero rimandati alla prossima stagione (almeno per il definitivo approdo).