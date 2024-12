Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina, Napoli e Juventus Renato Buso, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare di Fiorentina in ottica Conference League. Questo un estratto delle sue parole:

“Ormai la Conference scalda poco i tifosi della Fiorentina. Come ho detto in tante occasioni, mi auguro che sia l’ultima volta che i viola partecipino: queste sono competizioni che devi fare una volta arrivando in finale e sperando di vincerle. L’obiettivo poi però deve essere quello di fare un passo in avanti, e andare in Europa League o in Champions. Quest’anno il livello poi si è abbassato ulteriormente rispetto alle passate edizioni”.

“Quest’anno il livello della Conference si è ulteriormente abbassato"

Ha anche aggiunto: "Prima comunque scendevano le terze dei gironi di Europa League, squadre che comunque mantenevano alto il livello fino alla fine. Adesso questo meccanismo non c’è più e per questo credo sia ancora piu modesto il livello medio delle squadre. Ci sono 3/4 squadre che possono vincere il trofeo: la Fiorentina è una, il Chelsea un’altra, ma anche il Guimaraes non è da sottovalutare. I portoghesi possono dire la loro fino alla fine”.

“Dal Portogallo serve tornare almeno con un punto”.

Ha poi concluso analizzando la sfida di questa sera in Portogallo: “La partita di stasera la Fiorentina la deve affrontare al massimo cercando di portare a casa almeno un punto: l’obiettivo minimo che ti garantirebbe di qualificarti subito e di saltare gli spareggi di febbraio. Evitare l’ennesimo impegno di una fase eliminatoria sarebbe un tocca sana per i viola, sia dal punto di vista fisico che mentale. In piu la qualificazione diretta permetterebbe anche di recuperare la partita rinviata contro l’Inter, cosa che verrebbe rimandata a fine anno se la Fiorentina non dovesse qualificarsi direttamente agi ottavi”.