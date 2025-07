Per un portiere che esce c'è una vecchia conoscenza che entra? La Fiorentina pensa al ritorno di Lezzerini

La Fiorentina sta perfezionando la cessione del portiere danese Christensen, afferma l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Porte girevoli

Per il passaggio allo Sturm Graz mancano pochi dettagli. E così il club viola sta pensando in modo concreto al ritorno di Pietro Lezzerini, classe 1995, svincolatosi dopo l’ultima esperienza con il Brescia e che è cresciuto proprio nel settore giovanile gigliato. Siamo ai dettagli per entrambe le trattative.

Christensen saluta

Il portiere della Danimarca lascia così nuovamente la Fiorentina, dopo il prestito alla Salernitana della passata stagione. Nella giornata odierna volerà in Austria per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.