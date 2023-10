FOTO FN - Davanti allo stadio Franchi spunta uno striscione contro la Juventus

Quello delle scommesse nel calcio è chiaramente il tema principale di questi giorni. Tra i convolti anche il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli, che di fatto ha portato in casa bianconera un altro scandalo dopo quello del doping che ha riguardato Paul Pogba.

Sulla questione ha deciso di esprimersi la Curva Ferrovia, appendendo davanti allo stadio Artemio Franchi uno striscione con su scritto: “Doping, scommesse, falso in bilancio: ma non erano gli ultras il male del calcio”. Il destinatario non c'è neanche bisogno di scriverlo.