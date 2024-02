Chi l'avrebbe mai detto, tornando a circa due mesi fa, che oggi il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura potesse essere in dubbio per una maglia da titolare…? Eppure questo è interrogativo che, secondo il Corriere Fiorentino, circola nella mente di Vincenzo Italiano. La partita di oggi conta tantissimo, per questo motivo scegliere i migliori undici da schierare in campo sarà ancora più importante.

Tanti punti interrogativi si aggirano intorno Bonaventura che secondo il quotidiano viaggia verso l'esclusione. Il centrocampista arriva da una settimana iniziata con la sostituzione di Lecce e proseguita tra umore nero e scarsa brillantezza fisica. Motivo per il quale Italiano potrebbe decidere di tenerlo a riposo scegliendo di schierare Beltran alle spalle di Belotti.

Secondo il Corriere dello Sport invece Bonaventura potrebbe giocare a sinistra anche contro il Frosinone. Sarebbe il modo per tenere Jack, Gonzalez e Beltran tutti insieme in campo dietro a Belotti. È un'idea provata al pari di quella più classica con Gonzalez e Ikone ai lati e Bonaventura nell'ormai consueto ruolo di trequartista.