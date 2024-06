Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha parlato della Lazio e dell'interesse per Raffaele Palladino, la prima scelta della Fiorentina per succedere ad Italiano: “Al momento Lotito non ha nessuna intenzione di rinunciare a Tudor e lo stesso non vorrebbe lasciare. Tudor vorrebbe Amrabat, un giocatore che lo intriga molto, ma dipenderà anche dal prossimo allenatore della Fiorentina”.

E su Italiano

“È un allenatore molto coerente, non ha mai sconfessato il suo gioco. La finale è stata causa di una situazione psicologica. Era talmente impaurita la Fiorentina di perderne un'altra che si è bloccata”.

La chiosa finale

“La Fiorentina si porta dietro il problema di non aver mai trovato un degno sostituto di Vlahovic”.