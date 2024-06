Gli altri nomi sul taccuino di Pradè per l'attacco: ci sono anche tre stranieri

Sono diversi i nomi sul taccuino della Fiorentina per l'attacco. Pradè e i dirigenti preposti per il mercato sanno che questa volta non si può sbagliare scelta e tra i profili sondati ci sono anche alcuni stranieri.

Il primo profilo monitorato è in Olanda

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, i nomi sono quelli di Vangelis Pavlidis, En-Nesyri e Demirovic. Il primo, dell'AZ Alkmaar è in cima alla lista dopo Retegui, ma la concorrenza è folta.

Gli altri due profili ‘esteri'

Ecco poi Youssef En-Nesyri e Ermedin Demirovic, rispettivamente in forza a Siviglia e Augsburg, che invece costano 15 milioni ciascuno e per le caratteristiche fisiche sono molto simili al prototipo di attaccante preferito di Palladino.