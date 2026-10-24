Delio Rossi: "Non pensavo che la Fiorentina partisse così male ma ha tutto per scalare la classifica"

Tra gli stupiti del rendimento attuale, specialmente correlato con il mercato estivo roboante, c'è anche l'ex tecnico viola Delio Rossi che al Corriere dello Sport ha commentato le sue vecchie squadre, tra cui proprio la Fiorentina.

“Se mi aspettavo una partenza così? Sinceramente no. Però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilità economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. Ciò che ora è bianco può diventare nero tra due-tre partite e viceversa”.

Il possibile ribaltone

"La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato". E l'auspicio non può che essere che il tecnico riminese abbia ragione.