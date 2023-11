Nasce il Viola Parking, la Fiorentina ha deciso di mettersi in proprio. Il terreno acquistato dal club viola

Nasce il Viola Parking. Per risolvere i problemi di sosta delle auto dei tifosi, la Fiorentina ha deciso di intervenire in proprio.

Il terreno acquistato dalla Fiorentina

Come anticipato da Fiorentinanews.com a luglio la società viola ha acquistato un terreno confinante col Viola Park, proprietà della signora Dorin, proprio alle spalle dello stadio Curva Fiesole. In quell’area di circa 6 ettari verrà realizzato un parcheggio da circa 490 posti. Il Viola Parking avrà due ingressi da via del Crocefisso del Lume e da via di Villa Cedri.

L’ufficio Governo del Territorio del Comune di Bagno a Ripoli, ha valutato l’utilizzazione temporanea dell’area agricola non in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale vigente, a condizione che sia mantenuta la permeabilità del suolo, non siano realizzati manufatti o infrastrutturazioni di tipo urbano e che via sia una adeguata sistemazione a verde.

“L’utilizzazione temporanea in deroga alle destinazioni d’uso ammesse dal Piano Operativo vigente – affermano gli uffici del Comune -, è ammissibile in ragione della sussistenza dell’interesse pubblico a favorire lo sviluppo di iniziative economiche, quale è quella della società richiedente, nonché a mitigare l’impatto delle attività connesse con il centro sportivo sulla viabilità locale, in attesa della realizzazione della Linea Tranviaria 3.2.1 Piazza della Libertà-Bagno a Ripoli”.

Viola Parking temporaneo

In particolare la soluzione del Viola Parking temporaneo è in attesa che venga realizzato il parcheggio scambiatore da 380 posti al capolinea della tramvia. L’inizio dei lavori, che spettano al Comune di Firenze, è slittato più volte. Si attende che i cantieri aprano ad inizio 2024.

Il progetto del Viola Parking, che deve avere il via libera dal Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, sarà oggi pomeriggio discusso preliminarmente nella seduta della Commissione urbanistica.

La richiesta, presentata dallo studio MC&P – Marco Casamonti & Partners per conto di Acf Fiorentina il 9 ottobre scorso, è stata inserita nell’ordine del giorno della seduta consiliare del 29 novembre dove si legge: “Utilizzazione temporanea ex art. 97, comma 2-bis, L.R. 65/2014, di un’area adiacente il centro sportivo Acf Fiorentina per la realizzazione di un parcheggio”.