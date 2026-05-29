FOTO - L'Italia torna a Coverciano: azzurri in campo con tanti volti della Fiorentina

L'Italia torna in campo per la prima volta in allenamento dopo il playoff perso contro la Bosnia e la conseguente esclusione dal Mondiale. Il commissario tecnico, al momento, è Silvio Baldini e le convocazioni hanno rispecchiato in gran parte il suo ruolo precedente, da Under 21.

L'Italia di Baldini in campo a Coverciano

In Nazionale, infatti, ci sono i calciatori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Cher Ndour. Presente anche Niccolò Fortini, ma soltanto in allenamento e non formalmente tra i convocati.

Ecco Ndour e Comuzzo… con un altro viola

Questi gli scatti da Coverciano dell'allenamento azzurro, realizzati da Fiorentinanews.com: