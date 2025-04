Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto dalla sala stampa: “Al Viola Park ho chiesto questo regalo ai ragazzi, ci tenevamo tutti a questo turno. Grandi squadre? Ci motivano ancora di più, lo sappiamo. Adesso in Conference affronteremo una grande squadra. Ma adesso dobbiamo pensare al Cagliari. Il nostro focus è goderci la serata e pensare alla prossima gara di campionato”.

Su Pongracic: “Me lo immaginavo inizialmente centrale dei tre. Poi l'ho concepito come terzo di destra, l'ho dovuto convincere perché non era tanto convinto ma alla fine è andata bene come esperimento. Tante cose sono sue perché è un ragazzo pieno di talento. Fagioli? Potete immaginare dov'è andato di corsa… In bagno. Non so se è un virus che sta girando”.

Su Kean: "Quando è arrivato il primo giorno, gli avevo dato un'asticella di gol. Però l'ha superata. E da quel momento non gli ho più ridetto nulla, più ne fa e meglio è. Quanto sarà difficile mantenere la concentrazione? Non dobbiamo calare mentalmente, sarebbe un suicidio. Ora dobbiamo spingere forte tutte le partite, sono tutte finali. Contro le grandi squadre abbiamo visto che facciamo risultato, facendo invece più fatica contro chi lotta per salvarsi. Adesso infatti è il Cagliari il nostro obiettivo, più che altro per non sottovalutare nulla e dare un segnale a noi stessi