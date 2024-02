Le due richieste fatte da Italiano alla squadra. L'allenatore e gli ordini che valgono "per tutti, indistintamente"

Quello di oggi è il giorno di Bologna-Fiorentina, gara importante per i piani alti della classifica.

Non rinunciare alle caratteristiche peculiari

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha ribadito ai suoi di fare quello che sanno fare, di non rinunciare alle caratteristiche che contraddistinguono questa squadra.

Due richieste nello specifico

In particolare ha chiesto due cose nello specifico ai propri giocatori: ripetere lo stesso approccio per determinazione e concentrazione di domenica scorsa e cercare sempre la concretezza nelle azioni d’attacco (fattore disperso durante il mese di gennaio).

La squadra non può venire meno ora

Sulla fonte citata si legge anche che Italiano non tollererebbe che la squadra venisse meno proprio ora e proprio contro un avversario del genere dopo aver ritrovato la via giusta. E questi sono concetti che valgono per tutti, per “chi comincia e chi subentra, indistintamente”, prendendo in prestito le parole utilizzate dall’allenatore viola nel post-Frosinone.