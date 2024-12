Come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il Torino avrebbe tra i nomi per rinforzare il reparto offensivo anche quello di Christian Kouame. La priorità per la società granata è Beto, ex Udinese ora all'Everton, ma i Toffees non aprono al prestito con diritto di riscatto.

Viste le difficoltà, dunque, il Torino tiene gli occhi anche su Kouamé, obiettivo più facile da raggiungere rispetto a Beto.