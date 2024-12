La probabile formazione della Fiorentina: Palladino con il dubbio del modulo. Tra la classica mediana a due e il centrocampo a tre. E gli interpreti...

La Fiorentina torna in campo oggi per l'ultima gara dell'anno. Si chiude allo Juventus Stadium contro i bianconeri, con Palladino che studia l'undici titolare per affrontare la squadra di Thiago Motta. In porta c'è De Gea, con la difesa confermata con il ritorno di Dodô a destra e Gosens a sinistra, mentre Comuzzo e Ranieri centrali. Occhio all'opzione Pongracic, anche a gara in corso. Il dubbio di formazione per Palladino riguarda il centrocampo: la Fiorentina potrebbe passare alla mediana a tre con Mandragora, Adli e Cataldi, con Gudmundsson e Beltran a supporto di Kean con il modulo ad albero di Natale.

Altrimenti l'altra opzione porta al 4-2-3-1 classico, con Cataldi e Adli in mediana, Gudmundsson dietro a Kean con ai lati Colpani e Sottil. Al momento la prima opzione, con il centrocampo a tre, sembra la preferita.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli, Mandragora; Beltran, Gudmundsson; Kean